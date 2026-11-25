Una mujer de aproximadamente 40 años terminó hospitalizada luego de sufrir un aparatoso accidente cuando circulaba en motocicleta sobre la avenida Kabah, a la altura de la Supermanzana 226, donde presuntamente el exceso de velocidad habría provocado que no pudiera frenar a tiempo al llegar a un paso peatonal, por lo que salió proyectada varios metros y terminó sobre el pavimento.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este miércoles, cuando la mujer transitaba sobre la avenida Kabah, en dirección de la avenida 20 de Noviembre hacia la avenida Centenario. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Felipe Carrillo Puerto, presuntamente no logró disminuir la velocidad al aproximarse a un paso peatonal, lo que ocasionó que su motocicleta pasara por encima de la estructura y ella saliera proyectada, cayendo violentamente sobre la cinta asfáltica.

Personas que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarla y, al percatarse de que presentaba diversas lesiones, solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. El reporte fue canalizado por personal del complejo de seguridad C5, que movilizó a paramédicos de un servicio médico privado hasta el lugar para brindarle atención prehospitalaria.

A su llegada, los socorristas encontraron a la mujer con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que procedieron a valorarla y estabilizarla antes de realizar su traslado al Hospital General de Cancún, donde quedó bajo atención médica para una revisión más detallada y descartar posibles lesiones de mayor consideración.

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Al sitio también llegaron familiares de la lesionada, quienes se entrevistaron con los paramédicos para proporcionar sus datos generales y posteriormente acompañarla durante su traslado al nosocomio. Además, indicaron que se harían cargo de la motocicleta, por lo que decidieron retirarla del lugar y resguardarla antes de que arribaran los elementos de la Dirección de Tránsito Municipal.

De acuerdo con versiones de algunos testigos que circulaban por la zona al momento del percance, la motociclista presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad, situación que habría influido para que no pudiera detenerse al encontrarse con el paso peatonal. Debido a la fuerza del impacto, la mujer habría salido proyectada aproximadamente seis metros, hasta terminar sobre el pavimento.

Más tarde, información recabada en el hospital confirmó que la paciente presentaba diversos golpes y permanecería bajo observación médica para conocer la evolución de sus lesiones. Sin embargo, hasta el momento no se había proporcionado información oficial sobre su estado de salud.

Cabe señalar que cuando finalmente llegaron los elementos de la Dirección de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente, los familiares ya habían retirado la motocicleta y la mujer había sido trasladada al hospital, por lo que no encontraron a ninguna persona involucrada en el sitio.