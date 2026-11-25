Con 16 votos a favor de diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Acción Nacional, y 14 en contra de Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional y legisladoras independientes, el Congreso del Estado aprobó el dictamen para expedir la nueva Ley del Notariado para el Estado de Campeche, promovida por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

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La aprobación se produjo en medio de cuestionamientos de las bancadas del PRI y MC, que presentaron votos particulares al considerar que la propuesta contiene disposiciones que no brindan suficiente certeza jurídica para el ejercicio de la función notarial. No obstante, ambos posicionamientos fueron desechados por la mayoría conformada por Morena, PT, PVEM y PAN, que respaldó el dictamen.

La nueva legislación sustituirá el ordenamiento vigente desde el 9 de junio de 2009 y plantea actualizar la regulación del gremio ante los desafíos jurídicos y tecnológicos, además de establecer nuevas reglas para la asignación de notarías, la certificación profesional, la vigilancia y las responsabilidades de quienes ejercen como fedatarios públicos.

Entre los cambios destaca que el otorgamiento del Fiat o patente, la creación de nuevas notarías y la designación de sus titulares corresponderán a la persona titular del Poder Ejecutivo, mediante acuerdo, con base en estudios sobre las necesidades del servicio que realice la Secretaría de Gobierno.

El Poder Ejecutivo tendrá facultades para otorgar patentes y crear nuevas notarías. / Alejandro Balan

La propuesta contempla dos modalidades: notarios titulares y sustitutos, eliminando la figura del notario interino. También establece que los aspirantes deberán cumplir requisitos profesionales y aprobar un examen de oposición para acceder a una patente o titularidad.

Otro de los aspectos relevantes es la certificación anual obligatoria. El Colegio de Notarios A.C. deberá expedir y validar las constancias correspondientes, mismas que tendrán que presentarse ante la Secretaría de Gobierno. Quienes no acrediten este procedimiento no podrán continuar ejerciendo durante el año respectivo, por lo que se contempla la suspensión de sus funciones.

La ley también incorpora un protocolo digital para reconocer jurídicamente los actos realizados por medios electrónicos, con mecanismos para garantizar su seguridad e integridad. Asimismo, establece que el Colegio de Notarios propondrá los aranceles por los servicios, mientras que la Secretaría de Gobierno tendrá la facultad de autorizarlos y publicarlos, considerando factores como inflación, demanda y actualización de la UMA.

En materia de licencias, se reduce de seis años a un máximo de uno el periodo que podrá otorgarse, principalmente por desempeño de un cargo público o enfermedad grave, con el propósito de evitar interrupciones prolongadas en la prestación del servicio.

En cuanto a las sanciones, la nueva legislación establece cuatro niveles: amonestación por escrito; multas de 30 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; suspensión del cargo de tres meses hasta un año, y cancelación del Fiat o patente.

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Entre las conductas sancionables figuran incumplir obligaciones notariales, reincidir en irregularidades, ocasionar por negligencia la nulidad de instrumentos, revelar injustificadamente información, negarse sin causa justificada a prestar el servicio y abandonar las funciones. La cancelación de la patente podrá aplicarse por reincidencia en faltas graves, falta de probidad o incumplimiento de las disposiciones legales.

También se establece un sistema de visitas ordinarias y extraordinarias para inspeccionar notarías, revisar protocolos y verificar el cumplimiento de las obligaciones profesionales.

La mayoría legislativa avaló una reforma que modifica integralmente las reglas de operación del notariado campechano, pese a las objeciones de PRI y MC sobre la certeza jurídica de las disposiciones que regirán al gremio.

JGH