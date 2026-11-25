Un autobús de pasajeros del Tren Maya y un automóvil particular protagonizaron un accidente vial este miércoles en las inmediaciones de la colonia Gonzalo Guerrero, donde, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida 30 con calle 30, cuando el conductor de un Kia K3 presuntamente intentó realizar una maniobra de retorno sin tomar las debidas precauciones, cortándole el paso al autobús que circulaba de norte a sur que tenía preferencia de paso.

La pesada unidad no logró evitar el impacto y golpeó al sedán en la parte trasera. debido a la fuerza de la colisión, el automóvil giró y terminó sobre la vialidad en sentido contrario a la circulación.

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Luego del accidente, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron en la zona para abanderar el área y agilizar el paso de los vehículos.

En tanto que los oficiales levantaban los peritajes viajes para conocer las causas reales del accidente para determinar las responsabilidades.

Ambos conductores solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras para llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños materiales en la escena.