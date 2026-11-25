El fuerte oleaje y las condiciones de pleamar provocaron acumulaciones de agua en vialidades cercanas a la zona costera de San Francisco de Campeche, principalmente en el área de Ah Kim Pech, donde se reportaron afectaciones a la circulación vehicular.

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Las condiciones del mar también se hicieron visibles en el malecón, donde las olas golpeaban la infraestructura costera y parte del agua alcanzaba las zonas próximas al paseo marítimo.

Ante esta situación, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) pidió a conductores y peatones extremar precauciones, debido al riesgo que representan el oleaje elevado y las acumulaciones de agua en las calles.

Las autoridades pidieron reducir la velocidad al circular. / Especial

A través de un aviso, la dependencia recomendó reducir la velocidad, evitar circular por zonas inundadas y mantenerse alejados de los puntos expuestos al fuerte oleaje. También pidió atender las indicaciones de las autoridades y comunicarse al número de emergencias 911 en caso de alguna situación de riesgo.

Las imágenes captadas en la zona muestran agua acumulada sobre las vialidades, incluso con vehículos que atraviesan los sectores afectados, mientras las olas continúan golpeando la costa.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse al mar para observar el oleaje y no exponerse innecesariamente mientras prevalezcan estas condiciones.

JGH