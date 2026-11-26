El caso del actor Vadhir Derbez dio un giro de 360 grados, una vez que dos magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal anularon la orden de aprehensión derivada de una denuncia por el delito de violación.

Sin embargo, la resolución no cierra el expediente y la investigación en la Ciudad de México sigue abierta.

Y es que tras analizar un amparo promovido por la defensa del actor, los magistrados determinaron este jueves 26 de noviembre de 2026 dejar sin efectos la orden de captura existente.

¿Qué sigue en el caso de Vadhir Derbez?

El fallo federal faculta a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para continuar integrando la carpeta de investigación.

Con ello el actor enfrentará el proceso en libertad mientras continúan las indagatorias. Previamente, Vadhir Derbez rechazó públicamente los señalamientos en su contra y presentó una denuncia por presunto intento de extorsión relacionado con estos hechos.