Nueva denuncia en contra de Vadhir Derbez por presunto abuso, relacionaría a su hermano José Eduardo

De nueva cuenta, apareció una denuncia en contra de Vadhir Derbez por un presunto abuso, situación que se comenzó a hacer viral el pasado 4 de noviembre. Se había informado sobre una conferencia de prensa para hablar sobre la polémica no ha sido realizada.

En consecuencia, han sido muchos los rumores y especulaciones que han comenzado a circular sobre el tema y la denuncia que estaría enfrentando el hijo de Eugenio Derbez.

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¿José Eduardo Derbez está involucrado en la denuncia en contra de su hermano Vadhir?

Una de las versiones que más fuerza ha tomado, es el supuesto involucramiento de José Eduardo Derbez, quien en estos momentos está pasando por una polémica separación de Paola Dalay, madre de su única hija.

Otra de las especulaciones, han mencionado que la denuncia podría ser de la misma joven que en abril, hizo público que el actor supuestamente la habría tocado sin su consentimiento.

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Por su parte, la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’ explicó que José Eduardo Derbez, estaría relacionado en la nueva denuncia que enfrenta Vadhir Derbez. Los hechos habrían sucedido en un crucero a principio de año.

Según los relatos publicados en la cuenta, Vadhir y su hermano, habrían emborrachado a una menor, después supuestamente abusó de ella, mientras que José Eduardo Derbez, solo estaba observando, sin hacer nada.

¿Qué ha dicho la Fiscalía de la Ciudad de México?

En medio de toda la polémica que ha generado el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó que existe una denuncia por el delito de violación en contra del actor Vadhir Derbez.

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán. Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación, que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos. Más información 👇 https://t.co/Ojh4IlwzdJ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

“Mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán. Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación, que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos”

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