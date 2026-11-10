Abogados de Vadhir Derbez rechazan que el actor se encuentre prófugo y denuncian extorsión

La defensa jurídica del actor y cantante Vadhir Derbez rechazó enfáticamente que su cliente se encuentre en condición de prófugo de la justicia o que evada a las autoridades, catalogando tales versiones como una narrativa dolosa.

El litigante Enrique González Casanova, integrante del equipo legal del actor, aclaró la postura oficial ante los recientes reportes emitidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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Abogados acusan extorsión en contra de Vadhir Derbez

De acuerdo con el equipo defensor, no existe ninguna orden de aprehensión activa ni justificación legal para presentar al artista ante el Ministerio Público, debido a que cuentan con un amparo de fondo concedido por la justicia federal. Dicha resolución determinó que el mandato judicial librado originalmente violaba las garantías procesales de Derbez.

La representación legal reiteró que el origen de la carpeta de investigación en contra del actor deriva de un presunto intento de extorsión por la cantidad de 350 mil dólares a cambio de no fabricar señalamientos en su contra. Por estos hechos, la propia defensa de Derbez promovió previamente una denuncia formal ante la FGR para investigar el chantaje.

Actualmente, el estatus del expediente legal se mantiene radicado en un Tribunal Colegiado de Circuito, luego de que la FGJCDMX interpusiera un recurso de revisión contra la sentencia que amparó al actor. Corresponderá a los magistrados federales determinar de manera definitiva si confirman la inconstitucionalidad de la orden de captura o si la revocan, por lo que, legalmente, prevalece el estado procesal protector a favor del intérprete.

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