Estas son las pruebas que exhiben que Vadhir Derbez sería culpable de violación

Hace un par de días, la Fiscalía de la Ciudad de México, confirmó por medio de un comunicado que existe una orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez por el delito de violación.

También se confirmó que la orden de aprehensión quedó sin efectos, luego de que la defensa del actor logró un amparo, razón por la que el actor y cantante puede seguir su proceso en libertad.

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¿Qué se sabe sobre el caso de Vadhir Derbez?

Las autoridades han confirmado que lograron tener todas las pruebas necesarias para poder llevarlas ante un juez, quien ha girado una orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez por el cargo de violación, por lo que aunque tiene un amparo, tiene que responder los requerimientos judiciales.

También se ha informado que, las autoridades hicieron diferentes gestiones para citar al actor, esto al menos seis domicilios diferentes, pero no lograron notificar a Vadhir Derbez.

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Hasta el momento, no han sido reveladas las pruebas que se tienen en contra de Vadhir Derbez, mientras que José Eduardo Derbez, aseguró que su hermano no ha sido notificado, porque no tiene un domicilio en la Ciudad de México, ya que vive en Estados Unidos.

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