Alejandra Guzmán canceló su concierto de este viernes en la Arena Ciudad de México tras sufrir una aparente luxación de cadera en pleno escenario.

El percance ocurrió apenas al inicio del espectáculo, mientras interpretaba su primera canción ("Mírala, míralo"), obligándola a detener el show y pedir disculpas directamente al público.

😱Este fue el momento exacto donde Alejandra Guzmán sufre el incidente en pleno show en la Arena CDMX! De nuevo su cadera no responde y se le vuelve a zafar! 📹:Jorge Ugalde https://t.co/bBan9EfFkn — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 28, 2026

"Se me zafó la cadera, perdón... Ay, no. Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar", expresó la cantante.

Debido al intenso dolor y a la imposibilidad de continuar con la presentación, la artista fue retirada en camilla y trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención especializada.