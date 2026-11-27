El aroma de los tacos, el sonido de la música y los gritos de emoción desde un ring de lucha libre transformaron este viernes la avenida Yaxchilán, donde comerciantes, familias y visitantes se dieron cita para disfrutar de la segunda edición del Festival del Taco en Cancún, una celebración que busca devolverle movimiento y vida a una de las vialidades más emblemáticas de la ciudad.

Desde las primeras horas de la jornada, la zona comenzó a llenarse de puestos, mesas y comensales que llegaron atraídos por la variedad de propuestas gastronómicas. Taqueros y comerciantes de distintos giros se sumaron a esta iniciativa para ofrecer sus productos y aprovechar el encuentro como una oportunidad para impulsar sus negocios.

Pero aquí no todo gira alrededor de la comida. Entre los atractivos que más llaman la atención se encuentra un ring de lucha libre, donde el espectáculo de los gladiadores promete arrancar aplausos, emociones y más de una sorpresa entre los asistentes. Una combinación de sabores y entretenimiento que busca convertir la avenida en un punto de convivencia para personas de todas las edades.

El festival también ha logrado reunir a públicos diversos. Entre los visitantes se observa la presencia de familias cancunenses, personas provenientes de otros estados del país y turistas internacionales que encontraron en este evento una oportunidad para conocer otra faceta de la ciudad, más allá de sus playas y zonas hoteleras.

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Para facilitar las actividades, la avenida Yaxchilán fue cerrada a la circulación vehicular en el tramo destinado al festival, lo que permitió instalar los puestos y habilitar espacios para que los asistentes puedan caminar, recorrer los comercios y disfrutar de las actividades con mayor comodidad. En el lugar también se mantiene presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes realizan labores de vigilancia para brindar seguridad durante la celebración.

La segunda edición del Festival del Taco comenzó este viernes 27 de noviembre y concluirá mañana sábado 28, por lo que todavía queda una jornada para quienes quieran acercarse a disfrutar de la oferta gastronómica y las actividades programadas.

Más allá de probar unos buenos tacos, el encuentro representa un intento por recuperar el dinamismo comercial y la convivencia en la avenida Yaxchilán, un corredor que durante años fue referente de la vida nocturna y la actividad económica de Cancún.

Por ahora, el movimiento de visitantes, los negocios ofreciendo sus especialidades y el ambiente festivo dejan una estampa distinta en esta vialidad, donde el objetivo es que los sabores, la tradición y el entretenimiento vuelvan a reunir a los cancunenses y a quienes visitan este destino turístico.