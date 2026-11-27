La joya del futbol de la Liga Femenil MX, la cancunense Monserrat Saldivar, se alista para las semifinales del torneo para enfrentar a las Pumas de la Universidad el 11 de diciembre desde las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Después de que el equipo de Coapa femenil lograra el campeonato la temporada pasada, de nueva cuenta las Águilas van con todo en busca de su pase a la gran final, con una cancunense en su eje de ataque “Monste” Saldivar, quien buscará junto con su equipo la doble corona en la Liga Femenil MX.

Por lo que ahora las “emplumadas” velan armas y se mantienen entrenado a marchas forzadas, para enfrentar a las felinas en el juego de “ida”, que será en el Estadio Olímpico Universitario el 11 de diciembre, con lo cual las universitarias tendrán la ventaja de jugar de locales, en una cancha hostil como lo es Ciudad Universitaria.

Sin embargo, a este duelo la cancunense que jugó en la cancha de futbol nueve de la región 95 de esta ciudad, llegará motivada ya que en días pasados la directiva de las Águilas del América le reconoció sus 150 juegos disputados con bombo y platillo.

Evento que fue al medio tiempo, en el cual le entregaron el jersey conmemorativo a los juegos citados; reconocimiento que será un aliciente para la benitojuarense y joya futbolística de la selección mexicana de futbol.

Noticia Destacada Presentan a los Makos de Cancún, nuevo equipo de la Liga de Futbol Americano Profesional de México

Por lo que también el club azulcrema se prepara para cerrar los juegos semifinales en casa el Estadio Banorte (Azteca), duelo de que se verificará el 14 de diciembre a las 19:00 horas y que será el definitivo, para el objetivo de las emplumadas de lograr la doble corona.

Cabe destacar que, atrás quedó la fuerte lesión que sufrió la jugadora de la ciudad, en el cierre del Torneo Clausura 2026 con un desgarre que la mantuvo más de tres meses fuera de las canchas, después, de que la atacante se había consolidado como pieza clave en el esquema ofensivo azulcrema, aportando movilidad, presión alta y capacidad de definición en momentos decisivos.

Sin embargo, la jugadora logró salir adelante de su lesión, regresó al cuadro titular y logró junto con su club la anhelada corona, que se les había negado, lo que sentó un precedente de la pasión y resiliencia de la jugadora de Cancún, por salir adelante.

Finalmente, en las estadísticas de Montserrat suma en 150 partidos oficiales con el Club América Femenil (marca alcanzada en noviembre de 2026) y 7 goles con 7 asistencias en 11 partidos según el registro oficial del club. Debutó en el primer equipo el 16 de agosto de 2021 a los 14 años ante Pachuca.