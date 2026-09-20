Alejandra Guzmán reaparece en el hospital tras sufrir problema de cadera en concierto | VIDEO

Alejandra Guzmán ha reaparecido tras el incidente que tuvo en su presentación de la noche del sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Fue en pleno show que la cantante tuvo un percance físico en el escenario generando preocupación entre los asistentes.

Durante la presentación, la cantante presentó un problema con su cadera, siendo ella misma quien declaró al micrófono que se le “zafó la cadera”. Tras esto; Guzmán fue llevada al hospital, dejando en incertidumbre a sus seguidores y asistentes, sin embargo, la cantante ha reaparecido en redes sociales hablando del incidente.

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Así fue la reaparición de Alejandra Guzmán tras su show en Veracruz

Durante la madrugada y mañana del domingo 20 de septiembre de 2026, la intérprete reapareció públicamente mediante videos y comunicados difundidos en sus redes sociales desde la camilla del centro médico. Guzmán se presentó con actitud optimista e incluso bromeando sobre el titanio de sus prótesis de cadera.

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, la artista explicó que su cadera había sido acomodada y agradeció el cariño del público de Veracruz. Además de dar algunos detalles sobre una nueva fecha tras el incidente que llevó a terminar la presentación de manera abrupta.

La artista confirmó que el médico Eduardo Arévalo logró acomodarle la articulación, además de informar a sus seguidores que ya fue dada de alta, se encuentra fuera de peligro y mantendrá pendiente la reprogramación del show en Veracruz en cuanto se defina una nueva fecha.

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