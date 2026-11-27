Un ciudadano identificado como José González salvó la vida de un adulto mayor de 79 años tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la Plaza de Armas de Tampico, Tamaulipas.

El adulto mayor, identificado como Carlos, caminaba acompañado de su esposa por el centro de Tampico, frente al Hotel Inglaterra, cuando comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento.

INTENTEN NO LLORAR Este hombre le salvó la vida a un señor de la tercera edad en el centro de Tampico. Lo puso en la hora correcta, en el lugar correcto. 🫡🫡🫡🫡🫡🫡🫡 ¡Qué la vida lo recompensé! https://t.co/ZZ3iffQrVw — Neoliberalover (@neoliberalover) November 27, 2026

Ante el pedido de auxilio de su esposa, José González (vecino de la colonia Morelos) intervino de inmediato aplicando maniobras de RCP durante varios minutos hasta que el hombre logró recuperar la respiración.

Tras reaccionar, paramédicos de grupos voluntarios y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para estabilizarlo y trasladarlo a un hospital con signos vitales.