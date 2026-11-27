La expresidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete, se incorporó a Redes Sociales Progresando Quintana Roo (RSPQ), partido político de reciente creación, durante una conferencia de prensa encabezada por José Monroy Mañón, quien se presentó como líder moral de la organización. La exalcaldesa manifestó que su llegada responde al interés de continuar participando en asuntos públicos de la entidad y trabajar en favor de sus habitantes.

Durante el encuentro, Beristáin Navarrete aclaró que no considera que su incorporación represente una salida de Morena, pues se definió como una “agente libre”. También recordó que anteriormente formó parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), organizaciones en las que desarrolló parte de su trayectoria política.

Al explicar los motivos de su decisión, señaló que busca contribuir al desarrollo de Quintana Roo, promover la unidad y atender temas relacionados con las familias y el turismo. Asimismo, expresó su interés por mantener contacto con habitantes de los distintos municipios para conocer sus necesidades y escuchar sus planteamientos.

“Me motiva trabajar por Quintana Roo. Me siento en casa”, expresó durante su presentación ante los medios de comunicación.

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En otro momento, la exalcaldesa defendió su administración al frente del Ayuntamiento de Solidaridad. Aseguró que durante su gestión tuvo que enfrentar las complicaciones derivadas de la pandemia de COVID-19 y sostuvo que concluyó el periodo con un superávit financiero.

Al ser cuestionada sobre la detención de quien fuera su sucesora, Lili Campos Miranda, Beristáin Navarrete evitó emitir mayores comentarios sobre el caso y se limitó a señalar que espera que “la justicia sea justa”. También afirmó que no le desea mal a nadie.

En la misma conferencia se anunció la incorporación de Gladys Tamayo Kumul, dirigente del movimiento Pueblo Republicano Colosista, quien recibió el nombramiento como presidenta de la Comisión de Mujeres de RSPQ. La representante adelantó que integrantes de esa agrupación también se sumarán al nuevo partido.

Por su parte, José Monroy Mañón informó que esperan concretar nuevas adhesiones de empresarios y representantes de la sociedad civil. Además, describió a RSPQ como una organización de centro, con una orientación enfocada en la defensa de la vida y la familia.