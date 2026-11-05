Morena exige investigar a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo por presunta corrupción en el INE

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena exigió investigar a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo por presuntas irregularidades en contrataciones electorales, luego de que el Gobierno federal presentara información sobre una red empresarial que habría operado durante 27 años.

Mediante un posicionamiento publicado este jueves 5 de noviembre en su cuenta de X, el partido señaló que deben esclarecerse los contratos otorgados por organismos electorales locales a empresas vinculadas con un mismo grupo de proveedores.

Morena sostuvo que durante los nueve años de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), estas compañías habrían obtenido contratos superiores a 2 mil millones de pesos con autoridades electorales estatales.

¿Qué exige Morena a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo?

El partido solicitó que los tres exfuncionarios expliquen qué medidas adoptaron durante sus respectivas gestiones para evitar la concentración de contratos entre proveedores de materiales electorales.

También pidió identificar a los servidores públicos que autorizaron y supervisaron las contrataciones, así como determinar quiénes pudieron beneficiarse de las operaciones.

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Morena señaló que las investigaciones deben incluir a las administraciones actuales del INE, sin excepciones por motivos políticos o personales.

Hasta ahora, los señalamientos contenidos en el posicionamiento no representan una determinación de responsabilidad legal contra los exfuncionarios mencionados.

¿Qué dijo Morena sobre Marea Rosa y el partido Somos?

En su comunicado, Morena también cuestionó a los integrantes del movimiento Marea Rosa y sostuvo que algunos de sus promotores participan actualmente en el proyecto político Somos.

El partido vinculó esta organización con exintegrantes del INE y políticos de oposición, a quienes criticó por defender la autonomía del organismo electoral mientras, según su postura, permanecen sin aclararse las contrataciones cuestionadas.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento: La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales: Morena https://t.co/deflwvxSgH — Morena (@PartidoMorenaMx) November 5, 2026

Finalmente, Morena afirmó que la autonomía del INE no debe impedir las investigaciones sobre el uso de recursos públicos y reiteró su exigencia de esclarecer las posibles irregularidades.

“¡El INE sí se investiga! Autonomía no es impunidad”, concluyó el posicionamiento.

IO