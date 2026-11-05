Yeraldine Bonilla regresa al Congreso de Sinaloa tras dejar el Gobierno estatal; fue gobernadora interina

Yeraldine Bonilla Valverde se reincorporó este jueves 5 de noviembre al Congreso del Estado de Sinaloa, después de presentar su renuncia a la Secretaría General de Gobierno, dependencia que encabezó durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Durante la sesión ordinaria del Congreso estatal, se dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que formalizó el regreso de Bonilla a sus funciones legislativas, tras permanecer separada del cargo desde el 24 de octubre de 2025.

La política morenista también ocupó la gubernatura interina de Sinaloa durante 112 días, periodo en el que sustituyó a Rocha Moya mientras el mandatario permanecía con licencia.

¿Por qué Yeraldine Bonilla regresó al Congreso de Sinaloa?

Bonilla decidió dejar su responsabilidad en el Gobierno estatal para retomar su escaño como diputada local, que había ocupado temporalmente su suplente, Aidee Corrales Corrales.

La exfuncionaria llegó a la Secretaría General de Gobierno en octubre de 2025, cuando Rubén Rocha Moya la nombró como parte de los cambios realizados en su gabinete.

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Posteriormente, el 2 de mayo de 2026, el Congreso de Sinaloa la designó gobernadora interina, luego de autorizar la separación temporal de Rocha Moya.

Su periodo al frente del Ejecutivo concluyó el 21 de agosto, cuando el gobernador constitucional retomó sus funciones.

¿Quién es Yeraldine Bonilla, exgobernadora interina de Sinaloa?

Yeraldine Bonilla comenzó su trayectoria legislativa en 2018, cuando llegó al Congreso de Sinaloa como diputada de representación proporcional mediante el procedimiento de selección de Morena conocido como tómbola.

🏛️📢Yeraldine Bonilla se reincorporó al Congreso del Estado de Sinaloa, luego de dejar su cargo como secretaria general de Gobierno. La legisladora explicó que su regreso fue una decisión personal. Nota completa👉 https://t.co/qGW1XQ16fF #Sinaloa #YeraldineBonilla — Olegario Quintero (@OlegarioMX) November 5, 2026

A lo largo de su carrera también ha desempeñado responsabilidades en el Gobierno estatal, hasta convertirse en la primera mujer en ocupar la gubernatura interina de Sinaloa.

Con su reincorporación al Poder Legislativo, Bonilla concluye su etapa en la Secretaría General de Gobierno y retoma sus actividades como diputada local.

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