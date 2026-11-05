Arrestan en Colombia a juez mexicano acusado de recibir soborno de 2 millones de dólares en EU

Un juez federal mexicano fue detenido en Colombia luego de que un gran jurado de Estados Unidos formulara una acusación en su contra por presuntamente participar en un esquema de corrupción relacionado con el narcotráfico.

Se trata de Luis Benítez Alcántara, señalado por las autoridades estadounidenses de aceptar un soborno de dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación de un presunto integrante de una organización criminal encabezada por el narcotraficante canadiense Ryan James Wedding.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Los Ángeles, en Estados Unidos, el funcionario fue arrestado el domingo en territorio colombiano.

La acusación contempla nueve cargos en los que se le atribuye haber actuado como cómplice después de los hechos.

Juez mexicano, acusado de favorecer a operador de Ryan Wedding

La investigación estadounidense relaciona el presunto soborno con la liberación de quien habría sido el segundo al mando de la organización criminal vinculada con Wedding, un exatleta olímpico canadiense señalado por su presunta participación en actividades de narcotráfico.

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Según la acusación, Benítez Alcántara habría recibido los dos millones de dólares como pago por intervenir para que el integrante de esa estructura criminal recuperara su libertad.

Nueve cargos forman parte de la acusación en Estados Unidos

El caso fue presentado ante un gran jurado estadounidense, que formuló nueve cargos contra el juez mexicano.

La detención en Colombia representa un nuevo paso en el proceso judicial impulsado por las autoridades de Estados Unidos.

The FBI and our partners have arrested Luis Benítez Alcántara, a Mexican judge who allegedly accepted bribes and used his position to aid former FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan Wedding and his associates. Benítez Alcántara was a district judge in Mexico City who allegedly accepted $2 million in exchange for granting bond to and ordering the release of Wedding’s second in command, while Wedding was orchestrating a billion-dollar transnational criminal organization and the largest supplier of cocaine to Canada with connections in Colombia, Mexico, and the U.S. Benítez Alcántara is charged with nine counts of accessory after the fact for assisting the individual in order to hinder or prevent his apprehension, trial or punishment. Thanks to @FBILosAngeles, our Bogatá Law Enforcement Attaché, our local partners, and our @TheJusticeDept who made the success of this operation possible. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 5, 2026

La información proporcionada por la Fiscalía de Los Ángeles no detalla, por ahora, las condiciones de una eventual extradición ni el calendario de las siguientes etapas del procedimiento.

Las acusaciones deberán ser examinadas ante los tribunales correspondientes.

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