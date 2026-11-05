Cecilia Patrón entrega rehabilitación del parque Amapolita de Mérida y anuncia nuevos trabajos

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, entregó los trabajos de rehabilitación del área infantil del parque Amapolita, ubicado en la colonia Amapola, donde se invirtieron más de 1.6 millones de pesos.

Durante el evento, anunció que próximamente comenzará la rehabilitación integral de la cancha de usos múltiples aledaña, así como mejoras en las luminarias del campo de tochito.

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La intervención del parque representó una inversión de 1 millón 627 mil 392.79 pesos e incluyó la sustitución de arena por pasto sintético en el área infantil, la instalación de un módulo lúdico modelo libélula, columpio incluyente, juegos musicales, montables, sube y baja y otros elementos recreativos.

También se rehabilitó la plaza central, se ampliaron y renovaron pisos, instalaron bancas, mesas de picnic, botes de basura, una cerca perimetral y una nueva velaria, además de mejorar el sistema eléctrico y de iluminación.

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Patrón Laviada señaló que la intervención forma parte del programa Mérida Enchula, mediante el cual el Ayuntamiento trabaja en la recuperación de parques y espacios deportivos de la ciudad.

La presidenta municipal indicó que el mejoramiento del parque Amapolita responde a una solicitud de vecinos de la colonia y reiteró que continuarán las acciones para renovar espacios de convivencia y recreación.