Morena descarta ruptura interna en Campeche y apuesta por reconciliación

Pese a la renuncia de dos diputadas locales a la bancada de Morena, así como a la salida de exdirigentes y exfuncionarios afines a la Cuarta Transformación, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento Regeneración Nacional descartó que exista una ruptura al interior del partido en Campeche y atribuyó los desencuentros a diferencias políticas que, aseguró, se encuentran en una etapa de reconciliación.

El delegado especial del CEN de Morena en la Entidad, Eduardo Gómez, reconoció que existen desacuerdos y falta de coincidencias entre algunos integrantes del movimiento. No obstante, rechazó que representen una fractura interna. Sostuvo que el partido trabaja para recuperar a quienes se han alejado y fortalecer la unidad de cara a los próximos procesos políticos.

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"Yo no creo que en este momento vaya a haber rupturas. Yo creo que tal vez no haya coincidencias", expresó, al señalar que los recorridos que realizará por los municipios y distritos de Campeche también tendrán como propósito propiciar la reconciliación entre los distintos grupos políticos.

Incluso, admitió que buscará acercamientos con quienes abandonaron el movimiento para conocer sus razones y, en caso de que exista disposición, procurar su regreso.

"A los que se fueron trataremos de recuperarlos; los que no quieran regresar serán respetados", manifestó, al insistir en que Morena mantiene abiertas sus puertas.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, confirmó que los llamados diputados disidentes ya limaron asperezas y que existe comunicación de trabajo con la titular del Poder Ejecutivo, por lo que aseguró que la confrontación quedó atrás.

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Reconoció que las diferencias se hicieron evidentes durante la discusión del Presupuesto 2026, situación que generó dificultades entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Sin embargo, afirmó que actualmente existe una coordinación estrecha para sacar adelante el proyecto de la 4T.

Jiménez Gutiérrez sostuvo que, pese a la salida de dos legisladoras de la bancada, quienes decidieron declararse independientes, el trabajo parlamentario ha continuado y se han respaldado propuestas presentadas por ellas, al privilegiar los asuntos de interés público sobre las diferencias políticas.

La postura de los morenistas se produce en medio de las bajas y cuestionamientos de integrantes y antiguos aliados de la 4T en Campeche que el partido busca contener mediante acercamientos políticos, llamados a la unidad y una estrategia de reconciliación, mientras se aproxima la disputa por las candidaturas de 2027.