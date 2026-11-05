La Granja VIP: ¿Quién gana el Duelo por la Salvación, hoy 5 de noviembre?

El día de ayer, se vivió una noche llena de mucha intensidad con la Asamblea de Nominación en La Granja VIP, donde los granjeros mostraron su estrategia y hablaron de forma directa sobre las molestias que tienen.

Al final de la noche, los granjeros que quedaron en la placa de nominados fueron ‘Mono’ Osuna, Bebeshita, Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Julio Camejo, quienes podrían ser el noveno eliminado del reality.

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¿Quién va a ser el Salvado de la semana en La Granja VIP?

Este jueves, las cosas van a volver a vivir un momento de tensión, pues los granjeros van a tener la misión de enterrar a uno de los nominados, quien no podrá luchar por salir de la placa de nominación. Sin embargo, recordemos que ‘Mono’ Osuna no podrá jugar, ya que Natalia con el poder que ganó lo mandó nominado hasta el domingo.

Por esa razón, Bebeshita, Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Julio Camejo quieren evitar quedar enterrados y poder salvarse, también eso les brinda un poder extra, pues el viernes podrá sacar a uno de los nominados y subir a otro.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las polémicas que se viven dentro de La Granja VIP, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

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