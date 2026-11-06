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Vive Latino 2027: Confirman el cartel oficial, fechas y cuándo es la preventa de boletos

El Vive Latino 2027 se va a realizar los días 13 y 14 de marzo, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Por Redacción Por Esto!

6 de nov de 2026

1 min

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Vive Latino 2027: Confirman el cartel oficial, fechas y cuándo es la preventa de boletos
Vive Latino 2027: Confirman el cartel oficial, fechas y cuándo es la preventa de boletos / Instagram:vivelatino

La espera ha llegado a su final para los fans del Vive Latino, ya que este viernes 6 de noviembre se reveló el nombre de las bandas que van a participar en la edición 2027 del festival de música, el cual fue anunciado en redes sociales.

Vive Latino confirma sus fechas oficiales para 2027.

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Vive Latino confirma sus fechas oficiales para 2027: ¿Cuándo y dónde se realizará?

Estas son las bandas confirmadas para el Vive Latino 2027

De acuerdo con la información revelada, las bandas que se van a presentar en los diferentes escenarios del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en la edición 2027 del Vive Latino, el cual va a realizarse los días 13 y 14 de marzo, son las siguientes:

  • 31 Minutos
  • Adanowsky
  • Amandititita
  • Andrés Cepeda
  • Astro
  • Attaque 77
  • Bacilos
  • Bandalos Chinos
  • Barry B
  • Carla Morrison
  • Belafonte Sensacional
  • Carlos Ares
  • Cuca
  • Carolina Durante
  • Cultura Profética
  • Diles Que No Me Maten
  • Ed Maverick
  • Entre Compas
  • Dromedarios Mágicos
  • Epica
  • Inspector
  • Jumbo
  • LA LOM
  • Kasabian
  • La M.O.D.A.
  • Kase.O
  • La Santa Cecilia
  • La Gusana Ciega
  • Laureano Brizuela
  • Latin Mafia
  • Leo Rizzi
  • Los Auténticos Decadentes
  • Liquits
  • Los Tres
  • Los Vaguens
  • LTD Rock
  • Mi Banda El Mexicano
  • Mike D 5D
  • Milo J
  • Modelo
  • Mötley Crüe
  • Música Pa' Mandar a Volar Vol. 3
  • Niña Polaca
  • Placebo
  • Paloma Morphy
  • Punk Rock Karaoke
  • Ozomatli
  • Polymarchs
  • The Skatalites
  • Residente
  • The Wookies
  • Turnstile
  • Ximena Sariñana
  • Tino el Pingüino
  • Zurdok
La cantante y su esposo

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¿Cuándo comienza la venta de boletos para el Vive Latino 2027?

La preventa Banamex va a ser el próximo 11 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, y la venta general va a ser el jueves 12 del mismo mes, a la misma hora.

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