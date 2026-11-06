Vive Latino 2027: Confirman el cartel oficial, fechas y cuándo es la preventa de boletos

La espera ha llegado a su final para los fans del Vive Latino, ya que este viernes 6 de noviembre se reveló el nombre de las bandas que van a participar en la edición 2027 del festival de música, el cual fue anunciado en redes sociales.

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Estas son las bandas confirmadas para el Vive Latino 2027

De acuerdo con la información revelada, las bandas que se van a presentar en los diferentes escenarios del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en la edición 2027 del Vive Latino, el cual va a realizarse los días 13 y 14 de marzo, son las siguientes:

31 Minutos

Adanowsky

Amandititita

Andrés Cepeda

Astro

Attaque 77

Bacilos

Bandalos Chinos

Barry B

Carla Morrison

Belafonte Sensacional

Carlos Ares

Cuca

Carolina Durante

Cultura Profética

Diles Que No Me Maten

Ed Maverick

Entre Compas

Dromedarios Mágicos

Epica

Inspector

Jumbo

LA LOM

Kasabian

La M.O.D.A.

Kase.O

La Santa Cecilia

La Gusana Ciega

Laureano Brizuela

Latin Mafia

Leo Rizzi

Los Auténticos Decadentes

Liquits

Los Tres

Los Vaguens

LTD Rock

Mi Banda El Mexicano

Mike D 5D

Milo J

Modelo

Mötley Crüe

Música Pa' Mandar a Volar Vol. 3

Niña Polaca

Placebo

Paloma Morphy

Punk Rock Karaoke

Ozomatli

Polymarchs

The Skatalites

Residente

The Wookies

Turnstile

Ximena Sariñana

Tino el Pingüino

Zurdok

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¿Cuándo comienza la venta de boletos para el Vive Latino 2027?

La preventa Banamex va a ser el próximo 11 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, y la venta general va a ser el jueves 12 del mismo mes, a la misma hora.

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