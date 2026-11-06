Vive Latino 2027: Confirman el cartel oficial, fechas y cuándo es la preventa de boletos

La espera ha llegado a su final para los fans del Vive Latino, ya que este viernes 6 de noviembre se reveló el nombre de las bandas que van a participar en la edición 2027 del festival de música, el cual fue anunciado en redes sociales.
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Estas son las bandas confirmadas para el Vive Latino 2027
De acuerdo con la información revelada, las bandas que se van a presentar en los diferentes escenarios del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en la edición 2027 del Vive Latino, el cual va a realizarse los días 13 y 14 de marzo, son las siguientes:
- 31 Minutos
- Adanowsky
- Amandititita
- Andrés Cepeda
- Astro
- Attaque 77
- Bacilos
- Bandalos Chinos
- Barry B
- Carla Morrison
- Belafonte Sensacional
- Carlos Ares
- Cuca
- Carolina Durante
- Cultura Profética
- Diles Que No Me Maten
- Ed Maverick
- Entre Compas
- Dromedarios Mágicos
- Epica
- Inspector
- Jumbo
- LA LOM
- Kasabian
- La M.O.D.A.
- Kase.O
- La Santa Cecilia
- La Gusana Ciega
- Laureano Brizuela
- Latin Mafia
- Leo Rizzi
- Los Auténticos Decadentes
- Liquits
- Los Tres
- Los Vaguens
- LTD Rock
- Mi Banda El Mexicano
- Mike D 5D
- Milo J
- Modelo
- Mötley Crüe
- Música Pa' Mandar a Volar Vol. 3
- Niña Polaca
- Placebo
- Paloma Morphy
- Punk Rock Karaoke
- Ozomatli
- Polymarchs
- The Skatalites
- Residente
- The Wookies
- Turnstile
- Ximena Sariñana
- Tino el Pingüino
- Zurdok
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La preventa Banamex va a ser el próximo 11 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, y la venta general va a ser el jueves 12 del mismo mes, a la misma hora.