Vive Latino confirma sus fechas oficiales para 2027: ¿Cuándo y dónde se realizará?

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino dio a conocer el inicio de sus preparativos para su edición 2027 tras lanzar una publicación en redes sociales acompañada por el distintivo etiqueta #VL27. En el anuncio se compartieron las fechas y lugar del evento.

El Vive Latino es uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, consagrando en un solo lugar a artistas nacionales e internacionales. Durante estos días se reúnen los amantes de música para apreciar diferentes géneros musicales, y debido a su importancia, usuarios ya desean saber todos los detalles del evento.

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¿Cuándo y dónde será el Vive Latino 2027?

El Vive Latino 2027 se llevará a cabo el sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027. De esta manera, el encuentro conserva su tradicional formato de dos jornadas a mitad del tercer mes del año. Durante estos dos días, los interesados podrán ver a diversos artistas tanto nacionales como de talla internacional.

El festival regresará al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México (CDMX). El recinto albergará la infraestructura del evento, distribuyendo múltiples escenarios y zonas de entretenimiento para recibir a los asistentes durante el fin de semana que podrán disfrutar de música y diversas actividades.

¿Qué artistas se presentarán y cuándo comienza la venta de boletos?

Hasta la fecha, el comité organizador y Ocesa no han revelado los nombres de las agrupaciones que conformarán la cartelera ni la información referente a la venta o precios de las entradas. Se prevé que los detalles sobre la preventa de boletos y la alineación oficial de artistas sean anunciados gradualmente a través de los canales oficiales del festival.

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