Lluvias colapsan zonas de CDMX: activan operativo Tlaloque 2.0 tras más de 40 encharcamientos y 92 árboles caídos

El Gobierno de la Ciudad de México activó el operativo Tlaloque 2.0 luego de las intensas precipitaciones registradas durante la tarde y noche del viernes, las cuales ocasionaron múltiples afectaciones en diferentes puntos de la capital del país.

La administración encabezada por Clara Brugada informó que el volumen de agua acumulado superó los 28 millones de metros cúbicos, situación que derivó en encharcamientos, inundaciones, caída de árboles y complicaciones en diversas vialidades y zonas habitacionales.

Para atender las emergencias participaron brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Tlalpan y Coyoacán registraron las lluvias más intensas

De acuerdo con el reporte oficial, las mayores precipitaciones se concentraron en la zona sur de la ciudad. La estación La Joya, en Tlalpan, registró 72 milímetros de lluvia, mientras que San Pedro Mártir acumuló 68 milímetros.

También destacaron los registros en el Estadio Ciudad de México, ubicado en Coyoacán, donde se reportaron 71.5 milímetros de precipitación, así como en otras estaciones de Tlalpan y Cuajimalpa que superaron los 50 milímetros.

Ante este escenario, Segiagua desplegó más de 120 trabajadores especializados y 43 unidades de maquinaria pesada, incluyendo equipos de bombeo, vehículos hidroneumáticos y unidades de atención de emergencias.

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Más de 40 encharcamientos y decenas de árboles derribados

El balance preliminar de las autoridades señala que fueron atendidos 41 encharcamientos en distintas alcaldías de la capital, además de la caída de 92 árboles y un poste.

Asimismo, se reportaron dos cortocircuitos y el colapso de una losa en la colonia Defensores de la República, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades confirmaron que este incidente no dejó personas lesionadas.

Entre los puntos más afectados destacó el sifón del Río San Buenaventura, en Xochimilco, donde equipos especializados realizaron labores de control hidráulico y limpieza para evitar mayores riesgos.

Inundaciones afectan viviendas y hospital del IMSS

Las lluvias también provocaron afectaciones en la Unidad Habitacional RIS 1, localizada en la colonia Tlalcoligia, en Tlalpan. Personal de emergencia concluyó trabajos de extracción de agua y saneamiento en viviendas donde, de manera preliminar, se contabilizaron 10 departamentos con daños por inundación.

Por otra parte, brigadas de atención acudieron al Hospital de Psiquiatría San Fernando del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se realizaron maniobras para retirar agua acumulada y garantizar el funcionamiento de las instalaciones.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

Hasta la mañana de este sábado, las autoridades capitalinas informaron que los encharcamientos reportados en alcaldías como Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac habían sido atendidos en su totalidad.

Además, señalaron que los niveles de presas, ríos y cauces permanecen bajo control, aunque se mantiene vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

El Gobierno capitalino exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y a extremar precauciones ante cualquier condición meteorológica adversa.

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