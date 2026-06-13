Trump anuncia firma de acuerdo con Irán para terminar la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que este domingo podría concretarse la firma de un acuerdo con Irán destinado a poner fin a las hostilidades en Oriente Medio y restablecer la navegación en el estratégico Estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje difundido en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que la firma del pacto permitiría la apertura inmediata de esta ruta marítima, considerada una de las más importantes para el comercio energético mundial.

El anuncio se produce luego de que el Gobierno de Pakistán, país que ha participado como mediador en las negociaciones, señalara que las conversaciones se encuentran en una fase avanzada y que la formalización del acuerdo podría realizarse en las próximas horas mediante mecanismos electrónicos.

Irán mantiene reservas sobre la fecha de la firma

Pese al optimismo expresado por Washington, autoridades iraníes mostraron cautela respecto al calendario planteado por Trump.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán descartó que la firma ocurra necesariamente el domingo, aunque reconoció que las negociaciones continúan y que un entendimiento podría alcanzarse en los próximos días.

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La diferencia en los tiempos refleja que aún existen aspectos por afinar antes de la formalización definitiva del acuerdo, aunque ambas partes han reconocido avances significativos en las conversaciones.

El programa nuclear iraní, uno de los puntos centrales

Entre los elementos destacados por Trump figura el compromiso de Irán de abandonar cualquier aspiración relacionada con el desarrollo de armamento nuclear.

El mandatario afirmó que Teherán no podrá obtener armas nucleares mediante desarrollo propio, compra o cualquier otro mecanismo. Además, sostuvo que el acuerdo permitiría a Estados Unidos acceder a material de uranio enriquecido para su eliminación.

Washington también ha insistido en que el entendimiento no contempla transferencias económicas directas hacia el gobierno iraní, versión que contrasta con declaraciones de autoridades de Teherán sobre la eventual liberación de activos financieros congelados en el extranjero.

La reapertura de Ormuz tendría impacto global

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la reapertura total del Estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el transporte internacional de petróleo y gas.

La Administración estadounidense considera que la normalización de la navegación en esta zona contribuiría a estabilizar los mercados energéticos internacionales y reducir tensiones geopolíticas en la región.

Trump expresó su expectativa de que el acuerdo marque el inicio de una nueva etapa de cooperación con Irán y otros países de Oriente Medio.

No obstante, también advirtió que, en caso de fracasar el proceso diplomático, Estados Unidos mantiene abiertas otras opciones para responder a cualquier amenaza que considere contra su seguridad nacional o la de sus aliados.

La posible firma del acuerdo es seguida de cerca por gobiernos, mercados y organismos internacionales debido a sus implicaciones en materia de seguridad, energía y estabilidad regional.

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