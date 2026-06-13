Mujer se desploma y sufre crisis convulsiva en el parque de San Martín de Campeche

Una mujer dedicada al lavado de vehículos se desplomó repentinamente en el parque de San Martín, ante la mirada de comerciantes y ciudadanos que se encontraban en la zona, donde la víctima comenzó a sufrir una aparente crisis epiléptica.

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Pese a la situación, el reporte a los servicios de emergencia se realizó aproximadamente una hora después de ocurrido el incidente, por lo que posteriormente se activó la movilización de elementos de la Policía Turística y paramédicos de la Cruz Roja en el cruce de la calle 10 entre 49, quienes acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Durante la valoración, la mujer presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Luego de recibir los primeros auxilios, se negó a ser trasladada a un hospital para una atención más especializada, por lo que permaneció en el sitio.

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JGH