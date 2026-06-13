Con helicóptero y fuerzas estatales, catean zona de invasión en Playa del Carmen tras presunta balacera

Un fuerte despliegue policiaco se registró en el asentamiento irregular Las Torres, de esta ciudad de Playa del Carmen, en apoyo a las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar investigaciones; sin embargo, esta movilización policial causó asombro a los vecinos.

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De acuerdo con los primeros datos preliminares, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se concentraron en el asentamiento irregular para brindar mayor seguridad y protección a los agentes de la Fiscalía.

En un principio, algunos vecinos comentaron en redes sociales que había una balacera en la colonia; sin embargo, minutos más tarde trascendió que no se registró ningún enfrentamiento criminal.

Cabe mencionar que los invasores le pusieron por nombre Las Torres a la colonia irregular ubicada dentro del polígono Ejidal porque los terrenos son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, donde están cimentadas las torres de alta tensión que abastecen de suministro de electricidad a esta ciudad de Playa del Carmen.

Durante las investigaciones que realizaron los agentes de la Fiscalía, según testigos, fueron aseguradas algunas motocicletas.

Además del apoyo policial en tierra, el helicóptero del gobierno municipal de Playa del Carmen sobrevoló la zona de invasión para garantizar la seguridad del área donde se llevaron a cabo las diligencias ministeriales.

Según testigos, no se reportaron detenidos, solo unas motonetas aseguradas. A decir de ciudadanos, las colonias irregulares son utilizadas como madrigueras de delincuentes, ya que en esos asentamientos las autoridades policiales se limitan a ingresar por cuestiones de seguridad.

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