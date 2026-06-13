Lluvias dañan muralla y desprenden piedras del Jardín Botánico Xmuch'Haltún en Campeche

Personal de Protección Civil Municipal colocó cintas de precaución tras el desprendimiento de piedras de un costado del Jardín Botánico Xmuch'haltun en el Baluarte de Santiago.

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El espacio afectado es el que está ubicado a contraesquina del Palacio Federal, sobre el Circuito Baluartes de la colonia Centro de San Francisco de Campeche.

Las piedras desprendidas del muro al parecer colapsaron ante las lluvias y la humedad registradas en las últimas fechas.

Pese a lo anterior, las piedras quedaron sobre la banqueta, afectando el paso de los ciudadanos, ya que estas no pueden ser retiradas del lugar al ser parte del patrimonio.

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JGH