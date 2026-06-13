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Lluvias dañan muralla y desprenden piedras del Jardín Botánico Xmuch'Haltún en Campeche

Fuertes lluvias provocan desprendimiento de piedras en el Jardín Botánico Xmuch'Haltún en Campeche; Protección Civil acordona la zona del Baluarte de Santiago por seguridad.

David Vázquez

Por David Vázquez

13 de jun de 2026

1 min

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Se desprenden piedras del Jardín Botánico Xmuch'Haltún en Campeche por las lluvias
Se desprenden piedras del Jardín Botánico Xmuch'Haltún en Campeche por las lluvias / Alejandro Pech

Personal de Protección Civil Municipal colocó cintas de precaución tras el desprendimiento de piedras de un costado del Jardín Botánico Xmuch'haltun en el Baluarte de Santiago.

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El espacio afectado es el que está ubicado a contraesquina del Palacio Federal, sobre el Circuito Baluartes de la colonia Centro de San Francisco de Campeche.

Las piedras desprendidas del muro al parecer colapsaron ante las lluvias y la humedad registradas en las últimas fechas.

Pese a lo anterior, las piedras quedaron sobre la banqueta, afectando el paso de los ciudadanos, ya que estas no pueden ser retiradas del lugar al ser parte del patrimonio.

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JGH

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