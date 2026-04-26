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Kim Shantal revela que verdad tras su desmayo previo a Supernova

La influencer aclaró la realidad sobre su supuesto desmayo y generó debate en redes sociales.

Por Redacción Por Esto!

26 de abr de 2026

2 min

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Kim Shantal revela que verdad tras su desmayo previo a Supernova.
Kim Shantal revela que verdad tras su desmayo previo a Supernova. / Instagram: supernovaboxing

La influencer Kim Shantal generó una gran preocupación entre sus seguidores tras sufrir un desmayo el pasado viernes 24 de abril, a tan solo dos días de su esperada pelea contra Karely Ruiz en el evento Supernova Génesis 2026. El momento se volvió viral; sin embargo, la creadora de contenido ha revelado la realidad detrás de este momento.

El incidente ocurrió durante un entrenamiento en vivo frente a las cámaras, donde se observó cómo la creadora de contenido perdió la fuerza en las piernas y tuvo que ser retirada cargando por su equipo de trabajo. Este momento se volvió viral en redes sociales pues se puso en duda su participación en Supernova.

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¿Cuál es la verdad detrás del desmayo de Kim Shantal?

Aunque tras su desmayó se especuló que podría tratarse de deshidratación o problemas con el corte de peso, este domingo 26 de abril, la influencer rompió el silencio y reveló que todo se trató de una broma. Este clip ha generado gran revuelo en redes sociales, especialmente entre aquellos que se preocuparon por la salud de Shantal.

“Todo sea por el contenido” fue parte de lo dicho por la influencer antes de llevar a cabo la broma. En el clip que compartió la creadora de contenido, Shantal mostró su desvanecimiento, así como los hechos que ocurrieron poco después ya que comentó que también habría paramédicos.

Shantal se mostró leyendo algunas notas periodísticas que hablaban de este tema. Finalmente, la creadora de contenido comentó que su broma había sido un éxito y que era innecesario integrar más cosas debido a que no iba con sus ideales de boxeo. “No sé si la dí en mi actuación” comentó Kim Shantal.

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