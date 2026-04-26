Ari Geli cancela su participación en Supernova por problemas de salud.

La noticia ha sacudido a los seguidores de Supernova: Génesis 2026. Hoy, 26 de abril de 2026, se confirmó que la influencer española Ari Geli no podrá participar en su esperado combate de boxeo contra la argentina Milica en la Arena Ciudad de México debido a complicaciones de salud de última hora.

La creadora de contenido informó por medio de sus redes sociales que no podrá participar en su combate por problemas de salud. Ari explicó que pasó el sábado en el hospital y aunque tuvo el visto bueno de poder subir al ring, durante la noche del mismo día su estado empeoró.

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¿Por qué Ari Geli no participará en Supernova?

Los problemas comenzaron a manifestarse desde el sábado 25 de abril, día del pesaje oficial. Ari Geli informó a sus seguidores que había pasado gran parte del día en el hospital realizándose pruebas tras un "susto" en el reconocimiento médico. Aunque inicialmente los doctores le dieron el visto bueno para competir, su estado empeoró durante la noche.

De acuerdo con los reportes médicos y declaraciones de la propia influencer, presentó un cuadro clínico que incluía vómitos y mareos severos. A pesar de sus intentos por mantenerse en la cartelera, la influencer expresó en Instagram que estaba "destrozada" porque se había preparado durante meses.

El equipo organizador y el cuerpo médico determinaron que no estaba en condiciones óptimas para subir al ring, priorizando su integridad física. La baja de la influencer a pocas horas del evento ha generado gran tensión sobre lo que podrá suceder con el combate que tenía programado la creadora de contenido.

¿Qué dijo Supernova ante la baja de Ari Geli?

Ante esta baja inesperada, la organización de Supernova anunció que Milica sí peleará, pero lo hará contra una rival sorpresa que será revelada durante el transcurso del evento. Ari Geli es la segunda baja importante por motivos de salud en esta edición, sumándose a la preocupación generada días antes por el desvanecimiento de Kim Shantal.

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