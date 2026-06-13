Ponchadura de llanta deja tres lesionados en Kantunilkín, entre ellos un menor

Un hecho de tránsito terrestre registrado la mañana de este sábado en el tramo carretero hacia Vicente Guerrero dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, así como la movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad municipal.

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Los hechos se reportaron a las 11:10 horas de la mañana de este 13 de junio, lo que derivó en el arribo de los elementos policiales nueve minutos después a la altura del kilómetro 24, específicamente frente a la entrada del rancho del ciudadano Luis Ek, a dos kilómetros antes de llegar a la localidad de Vicente Guerrero.

En el sitio se localizó una motocicleta Italika DM-Z, color negro, sin placas de circulación, la cual era conducida por Ángel Iván Yam Canché, de 33 años de edad, originario de Kantunilkín y con domicilio en la colonia Unidad Deportiva. El conductor viajaba acompañado por su suegro, Alfredo Tuz Cupul, de 41 años, originario de La Esperanza, y el menor Ángel Emanuel Balam Tuz, de 5 años.

De acuerdo con las indagatorias en el lugar, los tripulantes circulaban de sur a norte cuando la llanta trasera de la unidad se pinchó, lo que provocó que el operador perdiera el control del manubrio y derrapara sobre la cinta asfáltica.

Arribó al lugar del accidente la ambulancia de traslado con número económico 027-Q, de la cual descendieron el chofer Jesús Helguera Pech y la paramédico Jimena Cauich Tuz para brindar los primeros auxilios a los afectados.

Alfredo Tuz Cupul presentó un golpe contuso en la región izquierda de la cabeza, por lo que fue abordado en la unidad médica junto con los demás lesionados y trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Kantunilkín para su valoración correspondiente. Por su parte, el dictamen de la doctora María Yocelin Tzab Tah determinó que Ángel Iván Yam Canché resultó policontundido y con probable fractura en el fémur izquierdo.

Al lugar se presentó María Narcisa Oy Hoil, de 45 años y cónyuge de Alfredo Tuz Cupul, quien manifestó que se haría cargo de la atención médica de su esposo y descartó interponer denuncia alguna en contra del conductor de la motocicleta por el parentesco familiar.

Finalmente, la motocicleta fue asegurada y trasladada a bordo de la patrulla 4286 para ser depositada en el corralón municipal, ubicado en los terrenos de la Expoferia, en espera de que se realicen las diligencias pertinentes para su liberación.

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JGH