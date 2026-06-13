Dengue en Champotón: Denuncian lanchas abandonadas como criaderos de mosquitos

En esta temporada de lluvias, las lanchas abandonadas en el muelle de Champotón se convierten en focos potenciales para la proliferación del mosquito.

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Tras un recorrido por esta zona pesquera se lograron verificar un buen número de navíos con grandes cantidades de agua sucia y que a su vez abonan a la proliferación de larvas y mosquitos.

Gloria Can Contreras consideró que los permisionarios de lanchas deberían estar más atentos, manteniendo limpias sus respectivas embarcaciones, “Si no las utilizan, de perdida, que le den vuelta a la lancha para que no se acumule el agua”, destacó.

Eduardo Delgado Canché aterrizó el problema desde un enfoque social, considerando que no sólo afecta a los nativos, igual a los turistas: “También por los turistas que pasan y no pueden bajarse por tanta presencia de mosquitos. De igual forma, el muelle está repleto de lanchas y basura”, destacó.

Aseguró que la mayoría de estas lanchas no salen a la actividad pesquera tras haber quedado desfasadas por otras matrículas vigentes.

De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud (Ssa) de Campeche, en la entidad se han acumulado doce casos confirmados por dengue, de los cuales uno corresponde a Champotón, mientras que los otros casos están distribuidos entre los municipios de Campeche y Carmen.

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JGH