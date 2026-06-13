Gabinete de Seguridad promete que no habrá impunidad por asesinato de alcalde de Oaxaca; refuerzan operativo en la Mixteca

El Gobierno federal aseguró que mantendrá una estrecha coordinación con las autoridades de Oaxaca para esclarecer el asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, ocurrido este fin de semana en la región Mixteca.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad federal manifestó su respaldo a las investigaciones que encabezan las autoridades ministeriales y reiteró que se realizarán todas las acciones necesarias para identificar y detener a los responsables del homicidio.

La postura oficial fue emitida horas después de que se confirmara el ataque contra el alcalde oaxaqueño, un hecho que ha generado preocupación entre autoridades y actores políticos debido al contexto de violencia que enfrenta la zona limítrofe entre Oaxaca y Puebla.

Gobierno federal coordina acciones con Oaxaca

En su pronunciamiento, el Gabinete de Seguridad destacó que existe comunicación permanente con el Gobierno de Oaxaca para apoyar las labores de investigación y fortalecer las capacidades operativas desplegadas en la región.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo es garantizar que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

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“No habrá impunidad”, enfatizó el Gabinete de Seguridad en su mensaje, al referirse al asesinato del edil de San Miguel Amatitlán.

La declaración se suma a las acciones anunciadas previamente por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que activó protocolos de investigación para delitos de alto impacto y desplegó personal especializado para el procesamiento de la escena del crimen.

Refuerzan presencia de fuerzas de seguridad en la región

Como parte de la respuesta institucional, el Gobierno federal informó que se incrementó la presencia de elementos de seguridad en la zona donde ocurrieron los hechos.

El despliegue operativo tiene como finalidad fortalecer las tareas de vigilancia, brindar protección a la población y contribuir a preservar las condiciones de seguridad en la región Mixteca.

Las autoridades detallaron que este reforzamiento permitirá ampliar los patrullajes y las acciones preventivas, además de respaldar las investigaciones en curso.

Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad.



El Gabinete… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026

Crimen ocurre tras denuncias de inseguridad

El asesinato de Joel Bravo Martínez ocurrió semanas después de que el alcalde denunciara públicamente haber sido víctima de un secuestro y robo cuando transitaba por una carretera ubicada en la zona limítrofe entre Oaxaca y Puebla.

Tras aquel incidente, el edil solicitó mayor atención de las autoridades ante la presencia de grupos delictivos que operan en esa región.

La muerte del presidente municipal ha generado condenas de diversos sectores políticos y sociales, que han exigido una investigación exhaustiva y resultados concretos para evitar que el caso quede sin resolver.

Investigación continúa

Mientras avanzan las diligencias ministeriales, autoridades estatales y federales mantienen operativos en distintos puntos de la región para localizar a los responsables.

El Gobierno federal reiteró que continuará colaborando con las instancias locales para garantizar el acceso a la justicia y reforzar la seguridad en una zona considerada estratégica por su ubicación geográfica y sus condiciones de conectividad con entidades vecinas.

Nuestra denuncia por el cobarde asesinato de Joel Bravo Martínez, edil panista de San Miguel Amatitlán. pic.twitter.com/6wF8Bj8zZC — Acción Nacional (@AccionNacional) June 13, 2026

El caso se suma a los desafíos que enfrentan las autoridades en materia de seguridad municipal y vuelve a colocar en el centro de la discusión la protección de servidores públicos en regiones con presencia de grupos criminales.

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