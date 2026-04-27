Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron en secreto; esto se sabe

El mundo del espectáculo se vio sacudido por la confirmación del compromiso entre el cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz. Tras ocho meses de una relación que se caracterizó por la discreción y viajes románticos, fuentes cercanas a la pareja confirmaron a medios como People y Page Six que han decidido dar el siguiente paso.

La noticia comenzó a circular con fuerza hace unos días, cuando la pareja fue fotografiada en la calle. Lo que llamó la atención fue que la actriz estadounidense portaba un anillo en su dedo anular; algunos han señalado que esta pieza de joyería podría valer miles de dólares.

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¿Qué se sabe del posible compromiso de Harry Styles y Zoë Kravitz?

El pasado 21 de abril de 2026, la pareja fue fotografiada en las calles de Londres. En las imágenes, Zoë lucía una impresionante pieza de joyería en su dedo anular: un diamante de gran tamaño, estimado en unos 10 quilates con corte esmeralda, valorado en aproximadamente 350 mil dólares.

Aunque inicialmente se manejó como una especulación, el entorno íntimo de los artistas confirmó que ya han compartido la noticia con su círculo más cercano. Fuentes cercanas aseguran que Harry, de 32 años, está "completamente prendado" y que Zoë, de 37, se refiere a él como su "alma gemela". La conexión ha sido tan rápida como sólida.

Este compromiso llega en un momento cumbre para ambos. Harry Styles se prepara para iniciar su gira mundial Together, Together en mayo de 2026, tras el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Por su parte, Zoë continúa consolidando su carrera como directora y actriz.

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