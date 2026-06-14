Segundo bloqueo de este domingo: vecinos de la Ortiz Ávila cierran la avenida Isla de Tris por falta de energía eléctrica

La inconformidad por la falta de energía eléctrica provocó este domingo un segundo bloqueo vial en la ciudad, luego de que habitantes de la colonia Ortiz Ávila decidieran cerrar parcialmente la avenida Isla de Tris, a la altura de la entrada a la colonia Puesta del Sol, para exigir una pronta solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con los vecinos de la calle Araceli Escalante, llevan más de un día y medio sin suministro eléctrico debido a una falla en el transformador que abastece de energía a varias viviendas del sector. Los afectados señalaron que, pese a los numerosos reportes realizados ante la CFE, no habían recibido una respuesta favorable ni la atención necesaria para restablecer el servicio.

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Cansados de la falta de solución, los colonos optaron por manifestarse utilizando pancartas y sogas para bloquear la importante arteria vial, una de las más transitadas de la ciudad. La protesta generó afectaciones al tráfico vehicular y provocó molestias entre automovilistas, transportistas y operadores del servicio público, quienes reclamaban a los inconformes por el cierre de la circulación.

Sin embargo, los manifestantes se mantuvieron firmes en su postura y advirtieron que no retirarían el bloqueo hasta obtener una respuesta concreta que garantizara el restablecimiento de la energía eléctrica en sus hogares.

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Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y corporaciones estatales, quienes intentaron dialogar con los vecinos para liberar la vialidad; no obstante, los inconformes rechazaron abandonar la protesta mientras continuara la falta de servicio.

Minutos después, una camioneta y cuadrillas de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegaron al sitio para iniciar las labores de revisión y reparación de la falla reportada. Ante ello, los habitantes accedieron a otorgar un nuevo voto de confianza a la paraestatal, aunque advirtieron que, de no resolverse el problema, endurecerían sus acciones de protesta.

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Debido a la tensión generada durante la manifestación, los trabajadores de la CFE realizaron sus labores bajo la vigilancia y escolta de elementos de Seguridad Pública, quienes permanecieron en el lugar para evitar que la situación escalara y garantizar la integridad tanto de los empleados como de los manifestantes.

El bloqueo fue levantado de manera temporal mientras las cuadrillas realizaban los trabajos correspondientes, aunque los vecinos dejaron en claro que permanecerán atentos a los resultados y no descartan nuevas movilizaciones en caso de que el servicio eléctrico no sea restablecido en su totalidad.

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