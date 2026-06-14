SCJN realizó en Campeche el “Diálogo entre Justicias”; buscando visibilizar la importancia de los sistemas normativos comunitarios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo en Campeche el foro “Diálogo entre Justicias”, un encuentro clave enfocado en el intercambio de saberes jurídicos entre juzgadores indígenas, federales y estatales. El evento buscó visibilizar la importancia de coordinar el derecho oficial con los sistemas normativos comunitarios.

Durante la inauguración, José Hernández, secretario general de la presidencia de la SCJN, reveló un dato demográfico de gran impacto para la región: el 57% de las personas que acuden a la justicia federal en el estado de Campeche pertenecen a la población indígena, en su gran mayoría de origen maya.

Ante esta realidad, se enfatizó que las autoridades comunitarias están plenamente facultadas para conocer y decidir sobre sus propios temas de justicia, consolidando el respeto a sus usos y costumbres.

✅ #TarjetaSonora | La #SCJN realizó en Campeche el “Diálogo entre Justicias”, un ejercicio inédito de intercambio de saberes jurídicos entre personas juzgadoras indígenas, federales y estatales.



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Por su parte, el director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Corte, Víctor Leonel Juan Martínez, detalló que este encuentro representa el octavo diálogo de esta naturaleza realizado en el país, logrando hasta la fecha una cobertura que abarca a diversas comunidades de 16 pueblos indígenas distintos.

La ombudsperson Ligia Nicte-Ha Rodríguez recalcó la naturaleza esencialmente distinta del derecho indígena. Explicó que, a diferencia del sistema punitivo tradicional, este se define por su ánimo conciliador, restaurador y espiritual, cuyo fin último es devolver la armonía a la colectividad y proteger el estrecho vínculo que las comunidades mantienen con su territorio.

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Asimismo, en el evento participó el magistrado Juan Pedro Alcudia, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, y Ligia Nicte-Ha Rodríguez, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHECAM), quien destacó que el ánimo conciliador y restaurador del derecho indígena es una vía fundamental para alcanzar la paz colectiva y proteger el vínculo con el territorio.

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