Ataque armado en Playa del Carmen deja a un hombre sin vida y dos más lesionados

Un ataque armado registrado en un establecimiento comercial, ubicado sobre la carretera federal, dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas por impactos de proyectil de arma de fuego. Los probables responsables lograron darse a la fuga tras el incidente.

El reporte policial indica que el suceso ocurrió en el restaurante con razón social "El Camarón Guasaveño Al Estilo Sinaloa", localizado en la intersección de la carretera federal con la avenida CTM, en la colonia Zazil-Ha.

De acuerdo con los primeros informes de las corporaciones de seguridad, un grupo de civiles armados arribó al sitio y accionó armas de fuego en repetidas ocasiones contra el inmueble y las personas que se encontraban en el interior.

En el lugar de los hechos, las autoridades periciales contabilizaron y recolectaron alrededor de 18 casquillos percutidos. Testigos señalaron a las fuerzas del orden que, tras efectuar las detonaciones, los agresores abordaron un vehículo del servicio público local, específicamente un taxi, para huir de la escena con rumbo desconocido.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad pública informaron que dicho dato se mantiene bajo investigación y no ha sido confirmado de manera oficial dentro de las carpetas correspondientes.

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Derivado de los reportes al número de emergencias 911, paramédicos de los servicios de salud privada acudieron al establecimiento para brindar los primeros auxilios. En el sitio se confirmó el deceso de una de las víctimas, cuyo cuerpo quedó al interior del inmueble.

Las otras dos personas que resultaron heridas recibieron atención médica inmediata en el punto y posteriormente fueron trasladadas en ambulancia a un hospital de la ciudad, para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar del ataque arribó un despliegue operativo compuesto por unidades de la Policía Municipal de Solidaridad, Policía Estatal de Quintana Roo, efectivos del Ejército Mexicano, personal de la Guardia Nacional y agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado procedió con el acordonamiento del área comercial para el levantamiento de los indicios balísticos, la fijación de la escena y el posterior traslado del cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

A pesar de la implementación de un operativo de búsqueda y filtros de revisión en las salidas del municipio por parte de las fuerzas federales y locales, hasta la publicación de esta nota no se reportan personas detenidas en relación con este ataque.