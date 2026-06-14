Vecinos de Santa Rita bloquean avenida Pléyades por falta de energía eléctrica; exigen pronta intervención de la CFE

Cansados de permanecer más de 24 horas sin energía eléctrica, habitantes del fraccionamiento Santa Rita, Primera Sección, decidieron bloquear una de las principales vialidades de la ciudad para exigir una pronta respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La manifestación se registró sobre la avenida Pléyades, a la altura de la avenida Isla de Tris, frente al fraccionamiento San Miguel, donde vecinos de las calles Constelación Zorra, Constelación Pléyades y sectores aledaños colocaron sus vehículos para impedir el paso de automovilistas y ejercer presión sobre las autoridades.

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De acuerdo con los inconformes, la suspensión del servicio eléctrico se originó tras las intensas lluvias registradas recientemente, las cuales provocaron la caída de árboles y postes de energía, generando severas afectaciones en la red eléctrica de la zona.

Los habitantes señalaron que, pese a haber reportado el problema en repetidas ocasiones, no habían recibido una solución inmediata, situación que los llevó a tomar medidas más drásticas para hacer visible su inconformidad.

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El bloqueo generó una importante movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como de la Policía Estatal Preventiva, quienes arribaron al lugar para dialogar con los manifestantes e intentar liberar la circulación. Sin embargo, los vecinos se mantuvieron firmes en su postura y advirtieron que no retirarían sus vehículos hasta que se restableciera el suministro eléctrico en sus hogares.

La protesta provocó un severo congestionamiento vial en una de las arterias más transitadas de la ciudad, afectando a cientos de conductores que circulaban por la zona durante varias horas.

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Asimismo, personal de Protección Civil acudió para evaluar la situación y supervisar las condiciones de seguridad en el área, aunque poco pudieron hacer para resolver de manera inmediata la problemática que mantenía inconformes a los residentes.

Tras varias horas de labores por parte de cuadrillas encargadas de reparar los daños ocasionados por las condiciones climáticas, finalmente se logró restablecer el servicio de energía eléctrica en el sector afectado.

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Una vez confirmado el regreso del suministro, los vecinos retiraron los vehículos utilizados para el bloqueo y liberaron la circulación, dando por concluida la protesta que buscaba acelerar la atención de la CFE ante la emergencia que enfrentaban decenas de familias del fraccionamiento Santa Rita.

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