Onda Tropical número 7 favorecerá chubascos sobre la mayor parte de Campeche

Debido a la constante afluencia de aire marítimo tropical proveniente desde el Mar Caribe y que es favorecido por el avance de la Onda Tropical número 7 que se encuentra extendida sobre la región Occidental, así como por una circulación asociada a un sistema de alta presión dominante en el Golfo de México y la Península de Yucatán, se prevén intervalos de chubascos, temperaturas calurosas y rachas de viento sobre el Estado de Campeche.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones atmosféricas de la entidad se tornarán relativamente estables, permaneciendo las temperaturas de calurosas a muy calurosas con alto contenido de humedad, cuyo máximo rondaría los 38 grados durante el día, así como el potencial de lluvias entre dispersas ligeras a moderadas no superiores a los 25 milímetros de altura.

Asimismo, el mínimo de la temperatura por alcanzar en la noche y en el transcurso de la madrugada sería de 22 grados, esto aunado a viento de componente Este y Sureste con una intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas desde los 30 hasta los 50 kilómetros en la región.

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De igual manera, se registrará un leve incremento en el nivel del oleaje, alcanzando de uno a dos metros de altura en las zonas costeras del Estado, principalmente durante la presencia de algunas lluvias de ligeras a moderadas puntuales que se manifestarían principalmente en los municipios del Sureste de la entidad.

A su vez, el SMN advirtió respecto a un canal de baja presión localizado en el Oriente y Sureste del territorio Nacional, mismo que, aunado con la divergencia en altura y al desplazamiento de la Onda Tropical número 7 sobre el Golfo de Tehuantepec, originará chubascos y lluvias moderadas en dichas regiones, incluyendo también las áreas del Centro y Sur de México.