Golpe al narcomenudeo en Campeche: Cateos en Escárcega, Carmen y Tenabo dejan un detenido y un menor asegurado

Diversas dosis de droga, dinero en efectivo y material utilizado para la distribución de estupefacientes fueron asegurados durante una serie de cateos realizados en los municipios de Escárcega, Carmen y Tenabo. En los operativos, una persona fue asegurada y un adolescente localizado, mientras que los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público.

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La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo, ejecutó órdenes de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión con fines de comercio.

Las diligencias fueron autorizadas por un juez de control y contaron con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral.

En Escárcega se llevaron adelante dos cateos. En uno de los inmuebles fue asegurada una persona identificada con las iniciales F.A.D.S., además de diversas dosis de droga (polvo, fragmentos sólidos y hierba seca), así como material para empaque, una terminal de cobro electrónico, recibos, dinero en efectivo y otros indicios relacionados con la investigación.

En un segundo domicilio del mismo municipio se aseguraron pastillas, cápsulas, bolsas con hierba seca, fragmentos sólidos de color blanco y material para el empaquetado de narcóticos.

En tanto que en Ciudad del Carmen, en un inmueble de la colonia Justo Sierra, no hubo personas detenidas; sin embargo, se localizaron diversas dosis de marihuana y dinero en efectivo, que fueron asegurados por la autoridad ministerial.

Detienen a adolescente

En la localidad de Tinún, municipio de Tenabo, se ejecutó otro cateo donde fueron asegurados envoltorios con droga sintética, bolsas con marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo. En el lugar fue localizado un adolescente de 17 años.

Las autoridades informaron que todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para el fortalecimiento de las carpetas de investigación.

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JGH