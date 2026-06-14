Se mantiene varado el chárter de la selección uruguaya de futbol en Cancún por problemas de documentación

El chárter de la Selección de Uruguay se encontraba varado en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), debido a problemas de documentación, así lo dieron a conocer periodistas de Uruguay en sus portarles, comunicadores que siguen al representativo de su país.

Esto se supo, después de que la “garra charrúa” se alistaba para viajar a Miami, Estados Unidos, donde este lunes 15 de junio se enfrentará al equipo de Arabia Saudita.

Sin embargo, según la información de la prensa uruguaya, el conjunto sudamericano no había podido despegar a tiempo de la terminal aérea del Caribe Mexicano.

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Cabe destacar que, la información que dieron a conocer comunicadores de Uruguay sobre el retraso de la salida de su selección fue como a las 14:30 horas, tiempo de Quintana Roo.

"A esta hora hay problemas con los papeles oficiales de la aeronave que trae a Uruguay a Estados Unidos; se está buscando una solución urgente para poder volar de Cancún a Miami, pero el avión tiene algunos trámites que no están avalados para el ingreso a suelo estadounidense", concluyó el periodista Rodrigo Romano.