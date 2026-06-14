Dos vehículos quedaron calcinados en predio abandonado en Mulchechén.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que durante la tarde de este domingo 14 de junio de 2026 se atendió un incendio de dos vehículos deteriorados que se encontraban en un predio abandonado ubicado en la calle 43 x 40 y 42 de la colonia Mulchechén, en Kanasín.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Coordinada de Kanasín y unidades de Bomberos de la SSP, mismos que realizaron las labores correspondientes para controlar y sofocar el fuego. Estos dos vehículos resultaron siniestrados en su totalidad; no se reportaron personas lesionadas ni daños a otros domicilios.

La SPP informó de un incendio de dos vehículos deteriorados. / X: @sspyuc

La SSP reiteró la importancia de reportar de inmediato al 9-1-1 cualquier situación de fuego, especialmente en predios abandonados, lotes baldíos o espacios donde se acumulen vehículos, basura o materiales que puedan favorecer la propagación del fuego.

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