Atacan a balazos a un hombre al interior de un supermercado en la Supermanzana 107 de Cancún

Un lesionado por arma de fuego fue reportado la tarde de este domingo en el interior de un supermercado, que se ubica en la entrada principal de los fraccionamientos Urbi Villas y Paraíso Maya en la Supermanzana 107, en donde el agresor ingresó al establecimiento y realizó varios disparos, en medio de momentos de alarma de empleados, así como de algunos clientes.

Las primeras versiones indicaron que el agraviado era perseguido por varios sujetos y en un intento desesperado por esconderse, entró al supermercado, ubicado en la avenida Paraíso Maya, a unos metros del cruce con la avenida José López Portillo.

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Sin embargo, uno de los agresores siguió detrás de él y le disparó en varias ocasiones en el interior del comercio, para después darse a la fuga, alrededor de las 17:30 horas de este domingo.

Los empleados del negocio pidieron auxilio al número de emergencias 911 y posteriormente arribaron paramédicos de una ambulancia, quienes lo trasladaron al Hospital General, sin que se haya reportado la situación de su estado de salud.