La mañana de este domingo 14 de junio se dio a conocer el fallecimiento del cantante y productor estadounidense Oliver Tree y el popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido públicamente como "Gaspi". Ambos perdieron la vida en un trágico accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La noticia tomó por sorpresa el mundo de la música y del entretenimiento en internet, espacio en donde seguidores de ambas figuras compartieron mensajes de condolencias. Sin embargo; dentro de este mismo espacio se compartió el video del momento exacto del accidente en donde perdieron la vida.

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¿Cómo fue el accidente en donde Oliver Tree y Gaspi perdieron la vida en Brasil?

De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Civil de Río de Janeiro el incidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de la ciudad donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo bajo circunstancias que aún se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades aeronáuticas brasileñas.

Six people have died after 2 helicopters collide mid-air in Recreio dos Bandeirantes, Southwest of Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ugZQkp1BzQ — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 14, 2026

En las imágenes compartidas en redes sociales se puede observar a los dos helicópteros volando uno cerca del otro, cuando de pronto, las aeronaves terminan chocando en el aire. Tras el impacto; ambos helicópteros caen y uno de ellos se estrella contra un estacionamiento provocando un incendio que movilizó a equipos de emergencia.

Lista de víctimas confirmadas en el accidente

Las autoridades brasileñas compartieron el manifiesto de vuelo y confirmaron la identidad de las seis personas fallecidas en el siniestro. La lista se conforma por Oliver Tree Nickell, Gaspar Prim Díaz "Gaspi", Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

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