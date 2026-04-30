31 Minutos hace tributo al Divo de Juárez en concierto del Zócalo 

La noche del 30 de abril de 2026, el Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la nostalgia y la alegría infantil con la presentación de 31 Minutos. Ante una audiencia histórica de más de 230 mil personas; el noticiero chileno realizó un inesperado tributo al "Divo de Juárez", Juan Gabriel.

La presentación tenía la finalidad de celebrar el Día del Niño con un espectáculo cargado de humor y sus éxitos clásicos. El concierto generó gran emoción entre los fanáticos del grupo, sin embargo, el momento del tributo dejó sorprendidos a los capitalinos que se presentaron en el Zócalo de la CDMX.

Noticia Destacada 31 Minutos reúne a 230 mil personas en el Zócalo de la CDMX con saldo blanco

¿Cómo fue el tributo al Divo de Juárez de 31 Minutos en el Zócalo?

El homenaje ocurrió durante la interpretación de uno de sus temas más emblemáticos, "Diente Blanco, No Te Vayas". A mitad de la canción, el personaje John Quijada sorprendió a los asistentes al integrar estrofas y el ritmo de "Querida", fusionando el estilo satírico de la serie con la icónica balada mexicana.

El gesto desató una ovación masiva en la Plaza de la Constitución, conectando emocionalmente con las generaciones de adultos que crecieron con la música de Juan Gabriel y los niños que ahora siguen a Tulio Triviño y compañía. Siendo un momento icónico en la presentación realizada en el Zócalo de la CDMX.

Weeeey siento que 31 minutos es una creación tan bonita que me devuelve la fe en la humanidad 🥹

Y eso que no me tocó verlos siendo niño, ya era yo un adulto joven en la universidad.

Son geniales y no por nada llenaron el zócalo hoy 😎 https://t.co/6CIgs9CU0F pic.twitter.com/9Ztlyn7Vh9 — Aldo (@aldohinojosaart) May 1, 2026

Además del tributo a Juan Gabriel, sonaron temas como "Baila sin César", "Mi muñeca me habló", "Objeción denegada" y el cierre triunfal con "Yo nunca vi televisión". Este concierto no solo reafirmó la vigencia cultural de 31 Minutos en México, sino que también demostró su habilidad para rendir honores a la cultura local.

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