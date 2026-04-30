31 Minutos reúne a 230 mil personas en el Zócalo de la CDMX con saldo blanco

El concierto gratuito del programa chileno 31 Minutos logró reunir a 230 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, en una celebración masiva por el Día de la Niña y el Niño, que concluyó con saldo blanco y sin incidentes.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el evento se desarrolló en un entorno de convivencia, orden y seguridad, donde familias completas disfrutaron de música y actividades recreativas en el corazón de la Ciudad de México.

Chicos y grandes se dieron cita para el concierto gratuito

Los asistentes corearon los éxitos del espectáculo en una jornada que destacó por su carácter incluyente y cultural, consolidándose como uno de los eventos más concurridos del año en la capital.

Operativo garantizó seguridad y movilidad

Desde horas previas, autoridades capitalinas implementaron un operativo de organización, vigilancia y movilidad, con el objetivo de asegurar el acceso al primer cuadro de la ciudad y el correcto desarrollo del evento.

Desde muy temprano comenzaron a llegar los fans de las marionetas

Estas acciones permitieron mantener el control del flujo de personas y garantizar condiciones seguras para todos los asistentes.

El Gobierno capitalino reiteró su compromiso de promover actividades que fortalezcan la convivencia comunitaria, el uso del espacio público y el acceso a la cultura.