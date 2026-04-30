Victoria de último minuto de las Santas del Potosí sobre El Calor de Cancún

En el último segundo del encuentro, El Calor de Cancún Femenil fue sorprendido por Santas del Potosí, que terminaron logrando la victoria con un marcador de 78-79, en lo que fue el primer compromiso de la Serie 8 de la Temporada 2026 de la Liga Caliente.Mx LNBP Femenil, disputado en el Poliforum Cancún.

Tras un juego que resultó muy reñido, fue en la última jugada como se definió, con el marcador de 78-76, Kaia Harrison, de las Santas, intentó un tiro de tres puntos y en el último segundo acertó para darle la vuelta a la pizarra de 78-79 y con esto sellar la victoria para el conjunto potosino.

Fue un primer parcial muy reñido, tuvieron poca diferencia en el marcador y por momentos estuvieron empatados, Shae Kelley y Nina de León fueron las más atinadas por El Calor Femenil; Santas también se mostró productiva y con una ofensiva liderada por Dontavia Waggoner y Kwanza Murray, lograron tomar ventaja y sellado el primer cuarto con un 22-24.

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Para el segundo parcial, además de Shae y Nina, las jugadoras Jerkaila Jordán y Danielle Rainey se sumaron al ataque para la causa cancunense y así darle la vuelta a la pizarra y con un marcador de 45-38, fue como se fueron al descanso.

Ya en el trece cuarto, Jerkaila, Nina y Danielle fueron las que se mantuvieron más participativas al ser las productivas; mientras que las Santas vieron en Dontavia Waggoner y Kwanza Murray a sus mejores elementos, al cierre marcaba 78-76, a favor de El Calor Femenil.

Las jugadoras más destacadas por El Calor Femenil fue Nina de León con 20 unidades, le siguió Sahe Kelley con 17 y Jerkaila Jordán con 14; mientras que, por Santas, resaltaron Dontavia Waggoner y Kwanza Murray, cada una anotó 21 puntos; le completó Jilian Hollingshead con 15. El segundo compromiso se jugará este viernes 1 de mayo en el Poliforum Cancún.