¿Cuándo empieza el Mundial 2026? Estos son los días que faltan para el silbatazo inicial en México, Estados Unidos y Canadá

¿Qué día va a comenzar el Mundial 2026? ¿Cuánto falta para el silbatazo inicial? ¿A qué hora se juega el partido inaugural en México?

En Por Esto! Llevamos la cuenta regresiva hasta el jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas, día del silbatazo inicial, y en el que el país azteca y de otras culturas milenarias como los Mayas, Zapotecas, Olmecas y más viva por tercera vez en su historia la experiencia.

En Por Esto! no queremos que se te vaya a escapar el día de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por lo que tenemos el contador mundialista. Revisa cuántos días y horas faltan para empezar la fiesta.

Noticia Destacada Calendario oficial de México en el Mundial 2026: fechas, horarios y sedes confirmadas por FIFA

Partidos de México en el Mundial 2026: fechas, horarios y rivales confirmados

Como bien se sabe, la Selección Mexicana inicia su camino mundialista en el Estadio Azteca (Ciudad de México) el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica, en el partido inaugural de la justa veraniega. Corea del Sur y República Checa (Chequia) son los otros rivales del Grupo A.

México horario vs. Sudáfrica | 11 de junio 13:00 horas vs. Corea del Sur | 18 de junio 19:00 horas vs. Chequia | 24 de junio 19:00 horas Grupo A Mundial 2026 / Por Esto!

Grupos del Mundial 2026

a b c d e f México Canadá Brasil USA Alemania P. Bajos Sudáfrica Bosnia Marruecos Paraguay Curazao Japón Corea Qatar Haití Australia C. Marfil Suecia Chequia Suiza Escocia Turquía Ecuador Túnez Grupos Mundial FIFA 2026 / Por Esto!