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¿Cuándo empieza el Mundial 2026? Estos son los días que faltan para el silbatazo inicial en México, Estados Unidos y Canadá

Consulta diariamente los días y las horas que faltan para que arranque la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

Por Redacción Por Esto!

1 de may de 2026

1 min

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Rumbo al Mundial 2026

-- Días
-- Horas

11 de Junio, 2026 - Estadio Azteca

¿Cuántos días faltan para que inicie el Mundial 2026? / Por Esto!

¿Qué día va a comenzar el Mundial 2026? ¿Cuánto falta para el silbatazo inicial? ¿A qué hora se juega el partido inaugural en México?

En Por Esto! Llevamos la cuenta regresiva hasta el jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas, día del silbatazo inicial, y en el que el país azteca y de otras culturas milenarias como los Mayas, Zapotecas, Olmecas y más viva por tercera vez en su historia la experiencia.

En Por Esto! no queremos que se te vaya a escapar el día de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por lo que tenemos el contador mundialista. Revisa cuántos días y horas faltan para empezar la fiesta.

El Akron será una de las tres sedes

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Como bien se sabe, la Selección Mexicana inicia su camino mundialista en el Estadio Azteca (Ciudad de México) el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica, en el partido inaugural de la justa veraniega. Corea del Sur y República Checa (Chequia) son los otros rivales del Grupo A.

México horario
vs. Sudáfrica | 11 de junio 13:00 horas
vs. Corea del Sur | 18 de junio 19:00 horas
vs. Chequia | 24 de junio 19:00 horas
Grupo A Mundial 2026 / Por Esto!

Grupos del Mundial 2026

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México Canadá Brasil USA Alemania P. Bajos
Sudáfrica Bosnia Marruecos Paraguay Curazao Japón
Corea Qatar Haití Australia C. Marfil Suecia
Chequia Suiza Escocia Turquía Ecuador Túnez
Grupos Mundial FIFA 2026 / Por Esto!
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Egipto Cabo Verde Senegal Argelia RD Congo Croacia
Irán Arabia S. Irak Austria Uzbekistán Ghana
N. Zelanda Uruguay Noruega Jordania Colombia Panamá
Grupos Mundial 2026 / Por Esto!

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