Cinthia Aparicio rompe el silencio sobre su divorcio de Alexis Ayala

Después de varias semanas de especulaciones sobre una separación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, fue el propio actor, quien decidió romper el silencio y habló sobre esta situación.

De acuerdo con lo que comentó, se encuentra en un proceso de divorcio con la actriz, sin dar muchos detalles al respecto, el actor confirmó que ya no están juntos. A casi tres años de su boda, la pareja tomó la decisión de tomar caminos separados

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Cinthia Aparicio habla de su separación de Alexis Ayala

Sin embargo, el actor no fue el único que habló al respecto, también Cinthia Aparicio, quien por medio de sus redes sociales se mostró muy activa. Incluso, varios usuarios interpretaron sus palabras como el mensaje final de su matrimonio con Alexis Ayala.

"Abril, ten un buen final; mayo, dame el mejor comienzo".

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Cinthia Aparicio dio a entender que está preparada para un nuevo capítulo en su vida. Por su parte, el actor quien ofreció unas palabras para la ‘Revista Caras’, comentó:

"Ella decidió que ya no estuviéramos juntos... nos replanteamos como pareja"

Pero eso no fue todo, pues el actor asegura que ahora que a Cinthia Aparicio le han crecido "alas hermosas y grandes" en su carrera, y por tal razón él ya no está a su lado.

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