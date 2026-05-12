Cambios al resto del ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán: fechas de fin de curso, consejo técnico y vacaciones

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) confirmó que, en términos generales, se mantendrá sin cambios el calendario escolar del ciclo 2025-2026 en la entidad, luego del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional para la Educación (CONAEDU).

Aunque las autoridades educativas dejaron abierta la posibilidad de realizar ajustes específicos según las necesidades regionales, la dependencia estatal señaló que la prioridad es garantizar el derecho a la educación, proteger los procesos de aprendizaje y brindar estabilidad a estudiantes, docentes y familias yucatecas.

Mantendrán calendario escolar original en Yucatán

La SEGEY explicó que el análisis del calendario escolar se realizó tomando en cuenta criterios técnicos, pedagógicos y logísticos, además de las propuestas planteadas por madres y padres de familia, docentes, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa.

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De acuerdo con la dependencia, la decisión se tomó bajo la visión del llamado Gobierno del Renacimiento Maya y en coordinación con las políticas educativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Asimismo, la CONAEDU autorizó que cada estado pueda realizar revisiones complementarias para atender particularidades regionales, siempre y cuando cualquier modificación esté respaldada por criterios técnicos y pedagógicos.

Fechas clave del cierre del ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán

La SEGEY dio a conocer las fechas más importantes para estudiantes, docentes y personal administrativo en Yucatán:

Fin del ciclo escolar 2025-2026: 26 de junio de 2026.

26 de junio de 2026. Sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE): 29 de mayo de 2026.

29 de mayo de 2026. Cierre administrativo: 3 de julio de 2026.

3 de julio de 2026. Fin del receso escolar: 24 de agosto de 2026.

24 de agosto de 2026. Regreso de docentes y personal administrativo: 24 de agosto para las sesiones intensivas del CTE.

24 de agosto para las sesiones intensivas del CTE. Inicio del ciclo escolar 2026-2027: 31 de agosto de 2026 en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.

¿Habrá cambios en vacaciones y clases?

Hasta el momento, la SEGEY indicó que no habrá modificaciones generales en las fechas oficiales del calendario escolar en Yucatán, por lo que estudiantes concluirán clases el 26 de junio y regresarán a las aulas el 31 de agosto para iniciar el ciclo 2026-2027.

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Sin embargo, las autoridades educativas no descartaron ajustes específicos en algunos casos, dependiendo de las necesidades particulares de cada región o plantel educativo.

SEGEY destaca estabilidad educativa y bienestar estudiantil

La dependencia estatal reiteró que mantener el calendario escolar busca fortalecer la estabilidad educativa, reforzar la corresponsabilidad entre escuelas y familias y garantizar una educación pública de calidad e inclusiva.

Además, señaló que estas medidas permitirán proteger el bienestar de niñas, niños y jóvenes, así como respetar las raíces culturales y las dinámicas sociales propias de Yucatán