Pete Hegseth reconoce cooperación de México contra cárteles, pero exige “hacer más”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció una “colaboración sin precedentes” del gobierno de México en la lucha contra los cárteles de la droga, pero pidió a las autoridades mexicanas incrementar sus acciones para que Washington no tenga que intervenir.

Durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, Hegseth fue cuestionado sobre la amenaza que representan las organizaciones criminales, incluido el uso de drones por parte de grupos delictivos.

El funcionario estadounidense aseguró que su gobierno valora el trabajo conjunto con México, en particular con las áreas de Defensa y Marina. Sin embargo, insistió en que la expectativa de Estados Unidos es que México “dé un paso adelante” en el combate al narcotráfico.

Estados Unidos aumenta presión sobre México

Las declaraciones de Hegseth se suman a una serie de mensajes del presidente Donald Trump, quien en días recientes acusó que los cárteles “gobiernan México” y advirtió que, si México no hace su trabajo contra el narcotráfico, Estados Unidos lo hará.

Noticia Destacada EU reconoce consumo de drogas y tráfico de armas hacia México, destaca gobierno de Sheinbaum

La postura de Washington ha elevado la tensión bilateral, aunque funcionarios estadounidenses también han reconocido la cooperación del gobierno mexicano en materia de seguridad. Hegseth ya había planteado antes que México debía hacer más en la frontera y contra los cárteles.

Gobierno de Trump apunta contra cárteles y funcionarios

La presión no se limita a las organizaciones criminales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos delitos relacionados con drogas y armas.

🇺🇸‼️ El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, pidió a México intensificar la lucha contra los cárteles y advirtió que, si no hay más acciones, Estados Unidos podría intervenir.



El funcionario reconoció cooperación con Sedena y Marina, pero dijo que esperan “aún más” del… pic.twitter.com/HSnjAZr1IL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 12, 2026

Además, autoridades estadounidenses han advertido que podrían venir más acusaciones, en un contexto donde líderes criminales detenidos en Estados Unidos podrían cooperar con la justicia.

El mensaje de Hegseth refuerza el tono de exigencia hacia México, aunque también reconoce que la cooperación bilateral se mantiene activa.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO